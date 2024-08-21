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Фахівці рекомендують — які пляжі в Одесі безпечні

21 серпня 2024 18:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Безпечні пляжі Одеси: де можна купатися
Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Дев'ять пляжів вздовж узбережжя в Одесі признано безпечними для купання та відпочинку. Такі висновки зробили фахівці, згідно з результатами останніх лабораторних досліджень в регіоні. 

Про це у середу, 21 серпня, повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Допис Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фото: скриншот

Де купатися безпечно в Одесі 

Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводять моніторинг якості води на пляжах та водоймах регіону. В рамках останнього здійснювали відбір проб води на узбережжі Чорного моря в Одесі. Так, за інформацією відомства безпечними для купання є наступні пляжі в місті:

  • "Ланжерон";
  • "Дельфін";
  • "Аркадія";
  • 10 станція Великого Фонтану;
  • 13 станція Великого Фонтану;
  • Caleton;
  • інклюзивний пляж;
  • True Man Sun of a Beach;
  • Red Line.

У Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що ситуація може змінюватися через зливові дощі та інші природні явища, які впливають на якість води. Тому важливо регулярно перевіряти інформацію на сайтах територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування.

Інтерактивна карта пляжів Одеси

Додамо, що на інтерактивну мапу міста було додано новий розділ, присвячений пляжам Одеси. Він охоплює 80 пляжів на протяжності 22 км берегової лінії. На мапі позначені пляжі різними кольорами, що відповідає ступені безпеки: 

  • Насичено зелений колір — пляж рекомендовано для відвідувачів.
  • Жовтогарячий — при відвідуванні можливі нюанси.
  • Червоний колір — пляж не рекомендується.
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Інтерактивна мапа пляжів Одеси. Фото: скриншот

Ознайомитися з картою та знайти для себе нові місця для відпочинку можна за посиланням

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