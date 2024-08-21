Бойовий медик показав жахливі умови в лікарні на Одещині — на стінах пліснява, їжа гидотна

Бойовий медик показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових
В Одеській обласній психіатричній лікарні №2, де лікують військових, умови перебування жахливі. На стінах пліснява, а їжа має бути набагато якіснішою.
Про це повідомив бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля у Telegram.
Військовий скаржиться на умови у лікарні
За словами Коноплі, він перебуває на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.
Військовий звинувачує заклад у тому, що пацієнтів годують неякісною їжею, яку він називає "молочним клеєм", і скаржиться на плісняву на стінах палат.
Чоловік підкреслив, що таке харчування є неприйнятним для військових, які потребують збалансованого раціону для відновлення. У меню відсутні фрукти та овочі, а їжу готують з неякісних продуктів.
"Чому я думаю, що маю право оцінювати їжу у лікарні? Тому що за ці майже три роки війни я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях та реабілітаційних центрах, і там годують нормально, смачно. Є овочі, є фрукти. Тому коли я потрапляю до лікарні, розумію, що приїхав від'їстися, щоб повернутися повним сил назад на службу", — зазначив парамедик.
Він наголосив, що обіцянки поліпшити умови не були виконані, і хоча його переводять в іншу лікарню, він оголосив голодування, доки ситуація не буде вирішена для всіх пацієнтів закладу.
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