Атака на Одесчину 22 августа: детали от военных

Ракета в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на четверг, 22 августа, российские захватчики выпустили ракеты на украинские территории, целями атаки стали Одесчина и Николаевщина. Кроме этого, оккупанты направили на юг разведывательные и ударные дроны.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в отделении коммуникаций воздушного командования "Юг".

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Атака на юг Украины 22 августа

Россияне направили на Одесскую область противорадиолокационные ракеты. Николаевщина же потерпела удар баллистикой.

"В ночь на 22 августа 2024 года российские оккупационные войска атаковали Одесщину двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, а Николаевщину — баллистической ракетой "Искандер-М" , — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что противовоздушной обороной юга Украины также были уничтожены четыре разведывательных БпЛА — три "Орлан-10" и один ZALA.