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Мощные взрывы на Одесчине — россияне ночью запустили ракеты на регион

22 августа 2024 13:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Атака на Одесчину 22 августа: детали от военных
Ракета в небе. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В ночь на четверг, 22 августа, российские захватчики выпустили ракеты на украинские территории, целями атаки стали Одесчина и Николаевщина. Кроме этого, оккупанты направили на юг разведывательные и ударные дроны.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в отделении коммуникаций воздушного командования "Юг".

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Детали атаки 22 августа
Сообщение военных. Фото: скриншот

Атака на юг Украины 22 августа

Россияне направили на Одесскую область противорадиолокационные ракеты. Николаевщина же потерпела удар баллистикой.

"В ночь на 22 августа 2024 года российские оккупационные войска атаковали Одесщину двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, а Николаевщину — баллистической ракетой "Искандер-М" , — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что противовоздушной обороной юга Украины также были уничтожены четыре разведывательных БпЛА — три "Орлан-10" и один ZALA.

ПВО сбила дроны россиян
Детали работы ПВО на юге Украины. Фото: ВК "Юг".

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