Атака на Одещину 22 серпня: деталі від військових

Ракета у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч проти четверга, 22 серпня, російські загарбники випустили ракети на українські території, цілями атаки стали Одещина та Миколаївщина. Окрім цього, окупанти скерували на південь розвідувальні й ударні дрони.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у відділенні комунікацій повітряного командування "Південь".

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Атака на південь України 22 серпня

Росіяни скерували на Одеську область протирадіолокаційні ракети. Миколаївщина ж зазнала удару балістикою.

"У ніч на 22 серпня 2024 року російські окупаційні війська атакували Одещину двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а Миколаївщину – балістичною ракетою "Іскандер-М", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що протиповітряною обороною півдня України також було знищено чотири розвідувальні БпЛА — три "Орлан-10" та один ZALA.