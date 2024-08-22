Знали про недоліки харчування: відповідь працівників психлікарні Одещини

У психіатричній лікарні Одеської області зазначили, що скарги надходили раніше. Ілюстративне фото: omr.gov.ua

В ході розмови журналістів із співробітниками медичного закладу на Одещині, де оголосив голодування військовий, виявилось, що скарги щодо якості їжі надходили й раніше. Однак через відсутність фінансування виправити ситуацію керівництво лікарні не змогло.

Про це у відповіді першому заступнику Одеської ОВА Олександру Харлову повідомили працівники лікарні.

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Скарги на харчування надходили раніше

Перший заступник голові Одеської ОВА Олександр Харлов спитав, чи надходили скарги з приводу неякісного харчування або умов утримання пацієнтів. Співробітники лікарні підтвердили, що військові неодноразово висловлювали своє невдоволення.

"Дійсно, були скарги від військових, які вимагали харчування, передбаченого для них стандартами. Вони стверджували, що на них виділяється 800 гривень на харчування. Однак жодних додаткових коштів від Міністерства оборони ми не отримували, і вони були на тому харчуванні, яке забезпечує НСЗУ", — зазначила працівниця медзакладу.

Попри скарги, у психіатричній лікарні заявили, що якість їжі відповідала встановленим вимогам та стандартам, а всі пацієнти, включаючи військовослужбовців, отримували харчування відповідно до умов договору з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).