Угрожал ТЦК пистолетом: полиция задержала одессита

В Одессе задержан подозреваемый за угрозы оружием. Фото: Нацполиция

Одесские полицейские установили личность мужчины, который угрожал пистолетом военнослужащим ТЦК и СП в Хаджибейском районе Одессы. Подозреваемого задержали, правоохранители уже начали уголовное производство.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

На улице Аккордной во время проверки военными ТЦК и СП военно-учетных данных у 38-летнего местного мужчина отказался предоставить документы и спровоцировал конфликт.

Одессит начал угрожать военным физической расправой и направил пистолет на одного из них, приставив оружие к груди. После этого он скрылся с места происшествия.

Сотрудник ТЦК и СП в отделении. Фото: Нацполиция

Задержание и подозрение

Полиция задержала подозреваемого, однако одессит отказался давать объяснения по поводу своих действий. Во время обыска у мужчины изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера, который будет направлен на экспертизу.

Пистолет, изъятый у задержанного. Фото: Нацполиция

По факту угроз убийством возбуждено уголовное производство по ст. 129 Уголовного кодекса. Поступок одессита может стоить ему два года жизни в тюрьме.