Угрожал ТЦК пистолетом: полиция задержала одессита

В Одессе установили личность мужчины, который угрожал пистолетом работникам ТЦК
Одесские полицейские установили личность мужчины, который угрожал пистолетом военнослужащим ТЦК и СП в Хаджибейском районе Одессы. Подозреваемого задержали, правоохранители уже начали уголовное производство.
Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали инцидента
На улице Аккордной во время проверки военными ТЦК и СП военно-учетных данных у 38-летнего местного мужчина отказался предоставить документы и спровоцировал конфликт.
Одессит начал угрожать военным физической расправой и направил пистолет на одного из них, приставив оружие к груди. После этого он скрылся с места происшествия.
Задержание и подозрение
Полиция задержала подозреваемого, однако одессит отказался давать объяснения по поводу своих действий. Во время обыска у мужчины изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера, который будет направлен на экспертизу.
По факту угроз убийством возбуждено уголовное производство по ст. 129 Уголовного кодекса. Поступок одессита может стоить ему два года жизни в тюрьме.
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