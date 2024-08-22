Погрожував ТЦК пістолетом: поліція затримала одесита

В Одесі затримали підозрюванного за погрози зброєю. Фото: Нацполіція

Одеські поліцейські встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та СП у Хаджибейському районі Одеси. Підозрюваного затримали, наразі правоохоронці вже почали кримінальне провадження.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

На вулиці Акордній під час перевірки військовими ТЦК та СП військово-облікових даних у 38-річного місцевого, чоловік відмовився надати документи та спровокував конфлікт.

Одесит почав погрожувати військовим фізичною розправою та направив пістолет на одного з них, приставивши зброю до грудей. Після цього він втік з місця події.

Співробітник ТЦК та СП у відділку. Фото: Нацполіція

Затримання та підозра

Поліція затримала підозрюваного, проте одесит відмовився надавати пояснення щодо своїх дій. Під час обшуку у чоловіка вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера, який буде направлено на експертизу.

Пістолет, який вилучили у затриманого. Фото: Нацполіція

За фактом погроз вбивством розпочато кримінальне провадження за ст. 129 Кримінального кодексу України. Вчинок одесита може коштувати йому двох років життя у в'язниці.