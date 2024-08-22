Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК arrow

В Одесі встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК

22 серпня 2024 14:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Погрожував ТЦК пістолетом: поліція затримала одесита
В Одесі затримали підозрюванного за погрози зброєю. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеські поліцейські встановили особу чоловіка, який  погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та СП у Хаджибейському районі Одеси. Підозрюваного затримали, наразі правоохоронці вже почали кримінальне провадження.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

На вулиці Акордній під час перевірки військовими ТЦК та СП військово-облікових даних у 38-річного місцевого, чоловік відмовився надати документи та спровокував конфлікт.

Одесит почав погрожувати військовим фізичною розправою та направив пістолет на одного з них, приставивши зброю до грудей. Після цього він втік з місця події.

Співробітнику ТЦК погрожували зброєю в Одесі
Співробітник ТЦК та СП у відділку. Фото: Нацполіція

Затримання та підозра

Поліція затримала підозрюваного, проте одесит відмовився надавати пояснення щодо своїх дій. Під час обшуку у чоловіка вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера, який буде направлено на експертизу.

Погрожував зброєю ТЦК в Одесі
Пістолет, який вилучили у затриманого. Фото: Нацполіція

За фактом погроз вбивством розпочато кримінальне провадження за ст. 129 Кримінального кодексу України. Вчинок одесита може коштувати йому двох років життя у в'язниці.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса зброя поліція Одеська область загрози Новини Одеси злочин покарання ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:40 Прикордонники "Гарту" атакували позиції окупантів на Вовчанському напрямку — відео

14:39 Обіцяв фальшиву інвалідність та зняття з військового обліку — у Києві спіймали шахрая

14:37 В Україні стрімко зросла кількість студентів у коледжах — МОН озвучило цифри

14:35 Священники УПЦ МП з Луганщини продавав ювелірні вироби в Росію — як його покарають

14:29 На фронті загинув старший лейтенант поліції Києва Роман Зеленський

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

14:29 На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, — ДСНС

14:23 В Одесі встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК

14:15 У Третій штурмовій повідомили про наступ на Харківщині та показали перші кадри

14:12 Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

14:08 У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області

14:40 Прикордонники "Гарту" атакували позиції окупантів на Вовчанському напрямку — відео

14:39 Обіцяв фальшиву інвалідність та зняття з військового обліку — у Києві спіймали шахрая

14:37 В Україні стрімко зросла кількість студентів у коледжах — МОН озвучило цифри

14:35 Священники УПЦ МП з Луганщини продавав ювелірні вироби в Росію — як його покарають

14:29 На фронті загинув старший лейтенант поліції Києва Роман Зеленський

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

14:29 На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, — ДСНС

14:23 В Одесі встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК

14:15 У Третій штурмовій повідомили про наступ на Харківщині та показали перші кадри

14:12 Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

14:08 У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови