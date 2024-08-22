Погрожував ТЦК пістолетом: поліція затримала одесита

В Одесі встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК
Одеські поліцейські встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК та СП у Хаджибейському районі Одеси. Підозрюваного затримали, наразі правоохоронці вже почали кримінальне провадження.
Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Деталі інциденту
На вулиці Акордній під час перевірки військовими ТЦК та СП військово-облікових даних у 38-річного місцевого, чоловік відмовився надати документи та спровокував конфлікт.
Одесит почав погрожувати військовим фізичною розправою та направив пістолет на одного з них, приставивши зброю до грудей. Після цього він втік з місця події.
Затримання та підозра
Поліція затримала підозрюваного, проте одесит відмовився надавати пояснення щодо своїх дій. Під час обшуку у чоловіка вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера, який буде направлено на експертизу.
За фактом погроз вбивством розпочато кримінальне провадження за ст. 129 Кримінального кодексу України. Вчинок одесита може коштувати йому двох років життя у в'язниці.
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