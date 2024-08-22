Официальная реакция МОЗ Украины на скандал в больнице Одесчины

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Facebook.com/viktor.liashko

Министерство здравоохранения Украины отреагировало на скандал, связанный с ненадлежащими условиями пребывания пациентов в одной из психбольниц Одесской области. Комиссия уже работает над выяснением причин, по которым пациенты не были сразу размещены в помещениях медицинского учреждения с надлежащими условиями.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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В министерстве отметили, что скандальное медицинское учреждение недавно было присоединено к Одесскому областному центру психического здоровья, который подчиняется Одесскому областному совету. Администрация больницы обязана обеспечить всем, чтобы пациенты имели возможность лечиться в надлежащих условиях.

Сообщение Минздрава Украины. Фото: скриншот

По поручению министерства, департамент здравоохранения Одесской ОВ должен провести расследование и изучить озвученные факты. Минздрав обещает предоставить дополнительную информацию о результатах расследования и дальнейших действиях по этому делу.