Горсовет Одессы утвердил проект Аллеи Героев: детали

Обсуждение проекта Аллеи Героев в Одесском городском совете. Фото: Одесский городской совет

В Одессе запланировано открытие Аллеи Героев в парке им. Т. Г. Шевченко. Это место будет посвящено почтению памяти павших защитников, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе городского совета Одессы.

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Аллея Героев в Одессе

Открытие мемориала состоится 29 августа, в День памяти защитников Украины. На совещании с матерями и женами погибших военных был утвержден внешний вид стендов, которые будут установлены на Аллее.

"Мы должны вместе сделать показательный Мемориал с учетом мирового опыта и пожеланий семей погибших Героев", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

В горсовете Одессы утвердили проект Аллеи Героев. Фото: Одесский городской совет

Кроме этого, в Одессе также продолжают работу по благоустройству мест памяти защитников, в частности, на одном из городских кладбищ.