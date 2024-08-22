Горсовет Одессы утвердил проект Аллеи Героев: детали

Аллея Героев в Одессе — в горсовете утвердили проект мемориала
В Одессе запланировано открытие Аллеи Героев в парке им. Т. Г. Шевченко. Это место будет посвящено почтению памяти павших защитников, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины.
Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе городского совета Одессы.
Аллея Героев в Одессе
Открытие мемориала состоится 29 августа, в День памяти защитников Украины. На совещании с матерями и женами погибших военных был утвержден внешний вид стендов, которые будут установлены на Аллее.
"Мы должны вместе сделать показательный Мемориал с учетом мирового опыта и пожеланий семей погибших Героев", — отметил городской голова Геннадий Труханов.
Кроме этого, в Одессе также продолжают работу по благоустройству мест памяти защитников, в частности, на одном из городских кладбищ.
Читайте Новини.LIVE!