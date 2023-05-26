Мерія Одеси планує скоротити кількість рекламних конструкцій
Одеська мерія планує зменшити кількість рекламних конструкцій у місті на 30-50% у зв'язку з перевантаженням рекламою. За перші місяці 2023 року було вилучено 300 рекламних бордів.
Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.
На засіданні депутати зазначили, що при в'їзді до міста рекламні конструкції зустрічаються кожні 5-10 метрів. З цією проблемою влада міста планує боротися, зменшуючи їх кількість. Деякі з об'єктів належать Укрзалізниці, зокрема, на вулиці Середньофонтанській. Одеська міська рада звертається до компанії з проханням очистити цю вулицю від рекламних конструкцій.
Реклама в Одесі
Судячи з даних онлайн карти зовнішньої реклами, найбільше її в Приморському районі, слідом йде Київський, потім Малиновський і найменше у Суворівському.
В мерії вважають, що така кількість реклами мало того, що псує естетику міста, а ще й відволікає водіїв.
Найближчим часом у міському управлінні реклами буде розроблено відповідний план дій. Тож коли саме в місті стане менше реклами, поки що незрозуміло.
Нагадаємо, у зв'язку з включенням історичного центру міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2023 році, виникла потреба у суворих обмеженнях та вимогах щодо розміщення реклами та вивісок на цій території. Наразі в місті демонтують незаконно встановлені банери.
Також, поки під тиском громадськості міські чиновники перейменовують вулиці, планують демонтувати монументи росіянам, реклама в місті з кожного кута зазиває нас російською мовою. При тому, що жодна вивіска не може бути узгоджена, якщо на неї текст не написаний державною мовою.