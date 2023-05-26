Мерія Одеси планує скоротити кількість рекламних конструкцій

Соціальна реклама в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Одеська мерія планує зменшити кількість рекламних конструкцій у місті на 30-50% у зв'язку з перевантаженням рекламою. За перші місяці 2023 року було вилучено 300 рекламних бордів.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

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На засіданні депутати зазначили, що при в'їзді до міста рекламні конструкції зустрічаються кожні 5-10 метрів. З цією проблемою влада міста планує боротися, зменшуючи їх кількість. Деякі з об'єктів належать Укрзалізниці, зокрема, на вулиці Середньофонтанській. Одеська міська рада звертається до компанії з проханням очистити цю вулицю від рекламних конструкцій.

Реклама в Одесі

Судячи з даних онлайн карти зовнішньої реклами, найбільше її в Приморському районі, слідом йде Київський, потім Малиновський і найменше у Суворівському.

В мерії вважають, що така кількість реклами мало того, що псує естетику міста, а ще й відволікає водіїв.

Найближчим часом у міському управлінні реклами буде розроблено відповідний план дій. Тож коли саме в місті стане менше реклами, поки що незрозуміло.

Нагадаємо, у зв'язку з включенням історичного центру міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2023 році, виникла потреба у суворих обмеженнях та вимогах щодо розміщення реклами та вивісок на цій території. Наразі в місті демонтують незаконно встановлені банери.

Також, поки під тиском громадськості міські чиновники перейменовують вулиці, планують демонтувати монументи росіянам, реклама в місті з кожного кута зазиває нас російською мовою. При тому, що жодна вивіска не може бути узгоджена, якщо на неї текст не написаний державною мовою.