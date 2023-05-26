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Мэрия Одессы планирует сократить количество рекламных конструкций

26 мая 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мэрия Одессы планирует сократить количество рекламных конструкций
Социальная реклама в Киеве. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская мэрия планирует снизить количество рекламных конструкций в городе на 30-50% в связи с перегрузкой рекламой. За первые месяцы 2023 было изъято 300 рекламных бордов.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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На заседании депутаты отметили, что при въезде в город рекламные конструкции встречаются каждые 5-10 метров. С этой проблемой власти города планируют бороться, уменьшая их количество. Некоторые из объектов принадлежат Укрзализныци, в частности, по улице Среднефонтанской. Одесский городской совет обращается в компанию с просьбой очистить эту улицу от рекламных конструкций.

Реклама в Одессе

Судя по данным онлайн карты наружной рекламы, больше всего ее в Приморском районе, следом идет Киевский, затем Малиновский и меньше всего в Суворовском.

В мэрии считают, что такое количество рекламы мало того, что портит эстетику города, а еще отвлекает водителей.

В ближайшее время в городском управлении рекламы будет разработан соответствующий план действий. Так что когда именно в городе станет меньше рекламы, пока неясно.

Напомним, в связи с включением исторического центра города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году возникла потребность в строгих ограничениях и требованиях по размещению рекламы и вывесок на этой территории. В городе демонтируют незаконно установленные баннеры.

Также, пока под давлением общественности городские чиновники переименовывают улицы, планируют демонтировать монументы россиянам, реклама в городе с каждого угла зазывает нас на русском языке. При том, что ни одна вывеска не может быть согласована, если текст не написан на государственном языке.

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