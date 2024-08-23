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В Одессе активно уменьшают количество рекламных конструкций

23 августа 2024 11:52
Верзилова Єлизавета - редактор
Наружная реклама в Одессе: сокращается количество конструкций
Люди гуляют по центру Одессы. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе проходят мероприятия по существенному сокращению количества рекламных конструкций в городе. Так, уже убрали более половины билбордов вдоль Адмиральского проспекта.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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На Адмиральском проспекте количество конструкций с рекламой снизилось на 60%. Ранее бам был установлен 71 стенд, из которых осталось только 28.

В Одессе стало меньше рекламы
Результаты работы на Адмиральском проспекте. Фото: скриншот

Также в городе начат демонтаж крупногабаритных рекламных конструкций. Уже демонтировано 139 щитов, а также все рекламы, размещенные на столбах наружного освещения, включая афишные тумбы.

Реклама в Одессе: горсовет сокращает количество
В Одессе сократилось количество рекламы. Фото: скриншот

Кроме того, Управление рекламы Одесского городского совета работает над разработкой 14 новых схем комплексного размещения наружной рекламы. В общем, планируют сократить количество таких конструкций вполовину.

Наружную рекламу упорядочят в Одессе
Планы по наружной рекламе в Одессе. Фото: скриншот

Эти мероприятия направлены на улучшение эстетического облика города и создание комфортной среды для жителей и гостей Одессы.

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