Наружная реклама в Одессе: сокращается количество конструкций

В Одессе активно уменьшают количество рекламных конструкций
В Одессе проходят мероприятия по существенному сокращению количества рекламных конструкций в городе. Так, уже убрали более половины билбордов вдоль Адмиральского проспекта.
Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.
Меньше рекламы в Одессе
На Адмиральском проспекте количество конструкций с рекламой снизилось на 60%. Ранее бам был установлен 71 стенд, из которых осталось только 28.
Также в городе начат демонтаж крупногабаритных рекламных конструкций. Уже демонтировано 139 щитов, а также все рекламы, размещенные на столбах наружного освещения, включая афишные тумбы.
Кроме того, Управление рекламы Одесского городского совета работает над разработкой 14 новых схем комплексного размещения наружной рекламы. В общем, планируют сократить количество таких конструкций вполовину.
Эти мероприятия направлены на улучшение эстетического облика города и создание комфортной среды для жителей и гостей Одессы.
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