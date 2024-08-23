Розкрадання бюджету Одеси на ремонтах школи: БЕБ викрило схему

Замовник та підрядник укладають договір. Ілюстративне фото: Freepik

В Одесі аналітики БЕБ викрили спробу розтрати понад 120 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Гроші мали б піти начебто на ремонт однієї з міських шкіл, однак в угоді виявили численні порушення.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі ТУ Бюро Економічної Безпеки.

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Деталі схеми

Виявилось, що тендер на капремонт одної зі шкіл в Одесі виграло підприємство, яке не відповідало вимогам для проведення таких робіт. Фірма, що спеціалізується на будівництві житлових приміщень, не мала необхідного обладнання, персоналу та досвіду для виконання масштабного ремонту.

Допис БЕБ. Фото: скриншот

Розірвання угоди

В результаті роботи аналітиків БЕБ договір замовника із підрядником було розірвано. Це дозволило зберегти 120 млн грн у бюджеті міста.

Тендери для закладів освіти Одеси

Ми писали, що у травні поточного року Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт Одеської загальноосвітньої школи №61, розташованої по вул. Академіка Воробйова, 20/1. Тоді попередня вартість робіт склала 120 375 900 гривень, однак згодом закупівлю скасували.

Відмінена закупівля. Фото: скриншот

Тоді переможцем було визначено ТОВ "Проектно-будівельна компанія "Альянс", яка погодилась взятись за роботу за 120 274 600 грн.

Протокол розкриття аукціону. Фото: скриншот

Проте невдовзі на Prozorro оголосили ідентичну повторну закупівлю. Наразі триває визначення переможця, адже учасників тепер двоє: ТОВ "Проектно-будівельна компанія "Альянс" та ТОВ "Інж-Строй". Хоча провозиція останнього була вище за ціною, переможчем знову обралі "Альянс".

Оголошення повторного аукціону. Фото: скриншот