Задолжали средства детям: сколько людей в Одесской области не платят алименты

Не выплачивают деньги на ребенка — на Одесчине почти восемь тысяч должников алиментов
В Одесской области насчитывается почти восемь тысяч производств за долги по алиментам. Всего в Украине зафиксировано 187 246 таких дел, что на 14% больше, чем до начала полномасштабной войны.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.
Задолженность по алиментам
Днепропетровская область остается лидером по количеству производств — там открыто 20 303 дела. На втором месте — Харьковщина с 11 139 производствами, а на третьем — Запорожская область с 9 343 производствами. Четвертое и пятое место — по Донетчине и Киевщине, там чуть больше, чем по 8700 производств. Одесчина оказалась на шестой строчке антирейтинга — у нас открыто 7815 соответствующих дел, что составляет около 4% от общего количества.
Несмотря на то, что во многих регионах наблюдается понижение количества долгов, в Одесской области ситуация остается напряженной.
Особенно заметно снижение количества долгов в прифронтовых областях: в Донецкой области на 79%, в Херсонской области на 92%, и в Луганской области на 95%. В некоторых областях, в частности на Тернопольщине и в Черновицкой области, наблюдается рост количества производств на 15% и 6% соответственно.
В общем, ситуация с долгами по алиментам в Украине остается проблемной, что требует активной работы как государственных органов, так и общества для улучшения условий содержания детей.
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