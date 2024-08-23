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Юридичні послуги для ухилянтів — у Миколаєві викрили адвокаток

23 серпня 2024 14:39
Верзілова Єлизавета - редактор
Адвокатки у Миколаєві допомагали ухилянтам: деталі схеми
Адвокаток з Миколаєва судитимуть за допомогу ухилянтам. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

У Миколаєві викрили двох адвокаток, які організували незаконну схему уникнення мобілізації. За попередніми даними слідства, жінки видавали фальшиві документи, за що тепер їм загрожує позбавлення волі.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Подробиці схеми

За попередніми даними слідства, адвокатки запропонували лікарці виготовляти довідки про тимчасову непридатність до служби та серйозні захворювання, які давали підстави для відстрочки від мобілізації. За ці "послуги" чоловіки призовного віку сплачували по 900 доларів за документ.

Адвокатські послуги для ухилянтів у Миколаєві
Допис прокуратури. Фото: скриншот

Крім того, одна з адвокаток надавала "клієнтам" консультації щодо безперешкодного перетину державного кордону України. Так, за допомогою фальшивих медичних довідок, один з чоловіків отримав відстрочку начебто через необхідність догляду за батьком-інвалідом.

Що загрожує

Правоохоронці затримали зловмисниць під час передачі неправомірної вигоди та провели обшуки за місцем їхнього проживання і роботи. Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірах 2,5 млн грн та 510 тис. грн.

Обом юристкам оголосили підозри  у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,  та у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 4 ст. 27 ч. З ст. 369, ч.2, ч. З ст. 332 КК України). Максимальне покарання за ці злочини — до дев'яти років в'язниці. Наразі слідство встановлює всіх осіб, причетних до цієї незаконної схеми, а також тих, хто скористався їхніми "послугами". 

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15:26 Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса — у поліції повідомили подробиці

15:25 Вдарила ножем в шию співмешканця і втекла — на Львівщині затримали зловмисницю

15:25 Оформлення УБД — як це зробити після звільнення із ЗСУ

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

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