Адвокаты в Николаеве помогали уклонистам: детали схемы

Адвокатов из Николаева будут судить за помощь уклонистам. Иллюстративное фото: Freepik

В Николаеве разоблачили двух адвокатов, организовавших незаконную схему избегания мобилизации. По предварительным данным следствия, женщины выдавали фальшивые документы, за что теперь им грозит лишение свободы.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности схемы

По предварительным данным следствия, адвокаты предложили врачу изготовлять справки о временной непригодности к службе и серьезных заболеваниях, которые давали основания для отсрочки от мобилизации. За эти "услуги" мужчины призывного возраста платили по 900 долларов за документ.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Кроме того, одна из адвокатов предоставляла "клиентам" консультации по беспрепятственному пересечению государственной границы Украины. Так, с помощью фальшивых медицинских справок, один из мужчин получил отсрочку, якобы из-за необходимости ухода за отцом-инвалидом.

Что угрожает

Правоохранители задержали злоумышленниц во время передачи неправомерной выгоды и провели обыски по месту их проживания и работы. Суд избрал для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн и 510 тыс. грн.



Обеим юристам объявили подозрения в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, совершенному по предварительному сговору группой лиц, и в содействии незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 4 ст. 27 ч. З ст. 369, ч. 2, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Максимальное наказание за эти преступления — до девяти лет тюрьмы. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, а также тех, кто воспользовался их "услугами".