Адвокаты в Николаеве помогали уклонистам: детали схемы

Юридические услуги для уклонистов — в Николаеве разоблачили адвокатов
В Николаеве разоблачили двух адвокатов, организовавших незаконную схему избегания мобилизации. По предварительным данным следствия, женщины выдавали фальшивые документы, за что теперь им грозит лишение свободы.
Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Подробности схемы
По предварительным данным следствия, адвокаты предложили врачу изготовлять справки о временной непригодности к службе и серьезных заболеваниях, которые давали основания для отсрочки от мобилизации. За эти "услуги" мужчины призывного возраста платили по 900 долларов за документ.
Кроме того, одна из адвокатов предоставляла "клиентам" консультации по беспрепятственному пересечению государственной границы Украины. Так, с помощью фальшивых медицинских справок, один из мужчин получил отсрочку, якобы из-за необходимости ухода за отцом-инвалидом.
Что угрожает
Правоохранители задержали злоумышленниц во время передачи неправомерной выгоды и провели обыски по месту их проживания и работы. Суд избрал для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн и 510 тыс. грн.
Обеим юристам объявили подозрения в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, совершенному по предварительному сговору группой лиц, и в содействии незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 4 ст. 27 ч. З ст. 369, ч. 2, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Максимальное наказание за эти преступления — до девяти лет тюрьмы. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, а также тех, кто воспользовался их "услугами".
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