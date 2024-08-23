ДТП на трасі Київ-Одеса: є загиблий

Поліція працює на місці аварії. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 23 серпня, на трасі Київ-Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка наїхала на місцевого, у наслідок чого чоловік загинув на місці.

Про це у п'ятницю повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

Інцидент стався близько шостої години ранку поблизу населеного пункту Новокарбівка Любашівської ОТГ. За попередніми даними, 37-річний водій вантажного автомобіля Renault не помітив 29-річного одесита, який йшов по краю проїзної частини в тому ж напрямку, та наїхав на нього. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Правоохоронці працюють на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Дії правоохоронців

Поліцейські, які прибули на місце аварії, перевірили водія на стан сп’яніння — він був тверезий. Наразі слідчо-оперативна група працює на місці події, встановлюючи всі обставини цієї трагедії.

Допис ГУНП в Одеській області. Фото: скриншот

Поліцейські закликають водіїв бути уважними, дотримуватись швидкісного режиму, слідкувати за обстановкою на дорозі та наявними дорожніми знаками і розміткою.