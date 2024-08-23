ДТП на трассе Киев-Одесса: есть погибший

Полиция работает на месте каварии. Фото: Нацполиция

Сегодня, 23 августа, на трассе Киев-Одесса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на местного, в результате чего мужчина погиб на месте.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

Инцидент произошел около шести часов утра вблизи населенного пункта Новокарбовка Любашевской ОТГ. По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Renault не заметил 29-летнего одессита, который шел по краю проезжей части в том же направлении и наехал на него. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Правоохранители трудятся на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Действия правоохранителей

Прибывшие на место аварии полицейские проверили водителя на состояние опьянения — он был трезв. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства этой трагедии.

Сообщение ГУНП в Одесской области. Фото: скриншот

Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за обстановкой на дороге и имеющимися дорожными знаками и разметкой.