ДТП на трассе Киев-Одесса: есть погибший

Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса — в полиции сообщили подробности
Сегодня, 23 августа, на трассе Киев-Одесса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на местного, в результате чего мужчина погиб на месте.
Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Подробности ДТП
Инцидент произошел около шести часов утра вблизи населенного пункта Новокарбовка Любашевской ОТГ. По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Renault не заметил 29-летнего одессита, который шел по краю проезжей части в том же направлении и наехал на него. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Действия правоохранителей
Прибывшие на место аварии полицейские проверили водителя на состояние опьянения — он был трезв. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства этой трагедии.
Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за обстановкой на дороге и имеющимися дорожными знаками и разметкой.
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