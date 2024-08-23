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Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС

23 августа 2024 16:04
Верзилова Єлизавета - редактор
Чиновники ГМС в Одесской области под подозрением: оформляли паспорта уклонистам
СБУ разоблачила схему оформления загранпаспортов уклонистам. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области раскрыта очередная схема уклонения от мобилизации, организованная должностными лицами Миграционной службы. Дельцы оформляли загранпаспорта для тех мужчин, кто выехал за пределы Украины, за что теперь могут надолго сесть за решетку.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Детали схемы

Руководитель одного из райотделов ГМС, его двое подчиненных и работник регионального ЦПАУ участвовали в схеме, позволявшей уклонистам оставаться за границей. Уклоняющие отдаленно "оформляли" загранпаспорта, не посещая ни одного госучреждения.

  • Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС - фото 2
    Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ
  • Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС - фото 3
    Одного из участников схемы задержали. Фото: СБУ
  • Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС - фото 4
    Правоохранители разоблачили участника преступной схемы. Фото: СБУ
  • Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС - фото 5
    Поддельные загранпаспорта. Фото: СБУ
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Чиновники же ГМС брали отпечатки пальцев друг друга и делали снимки при помощи присланных фотографий. Когда документ был готов, то они присылали его "клиентам" через посредников. За свои услуги брали от 500 до 2,5 тысячи долларов, в зависимости от срочности.

Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС - фото 6
Анкеты уклонистов. Фото: СБУ
Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС - фото 7
Переписка с "клиентом". Фото: СБУ

Результаты обысков

Правоохранители провели у фигурантов 57 обысков, в ходе которых изъяли более 300 тысяч долларов, более 60 тысяч евро, и почти 200 печатей и штампов. Всего дельцы приняли более 150 заказов на дистанционное оформление документов.

Оформление паспорта дистанционно — на Одесчине накрыли схему ГМС - фото 8
Поддельные загранпаспорта. Фото: СБУ

Что угрожает

По факту препятствования законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору, сообщено о подозрении трем уже бывшим должностным лицам ГМС, одному работнику ЦПАУ, посреднику и еще одному участнику схемы. Всем им светит до восьми лет лишения свободы.

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