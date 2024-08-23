Чиновники ГМС в Одесской области под подозрением: оформляли паспорта уклонистам

СБУ разоблачила схему оформления загранпаспортов уклонистам. Фото: СБУ

В Одесской области раскрыта очередная схема уклонения от мобилизации, организованная должностными лицами Миграционной службы. Дельцы оформляли загранпаспорта для тех мужчин, кто выехал за пределы Украины, за что теперь могут надолго сесть за решетку.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Детали схемы

Руководитель одного из райотделов ГМС, его двое подчиненных и работник регионального ЦПАУ участвовали в схеме, позволявшей уклонистам оставаться за границей. Уклоняющие отдаленно "оформляли" загранпаспорта, не посещая ни одного госучреждения.

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

Одного из участников схемы задержали. Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили участника преступной схемы. Фото: СБУ

Поддельные загранпаспорта. Фото: СБУ 1/4 ​ 4



Чиновники же ГМС брали отпечатки пальцев друг друга и делали снимки при помощи присланных фотографий. Когда документ был готов, то они присылали его "клиентам" через посредников. За свои услуги брали от 500 до 2,5 тысячи долларов, в зависимости от срочности.

Анкеты уклонистов. Фото: СБУ

Переписка с "клиентом". Фото: СБУ

Результаты обысков

Правоохранители провели у фигурантов 57 обысков, в ходе которых изъяли более 300 тысяч долларов, более 60 тысяч евро, и почти 200 печатей и штампов. Всего дельцы приняли более 150 заказов на дистанционное оформление документов.

Поддельные загранпаспорта. Фото: СБУ

Что угрожает

По факту препятствования законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору, сообщено о подозрении трем уже бывшим должностным лицам ГМС, одному работнику ЦПАУ, посреднику и еще одному участнику схемы. Всем им светит до восьми лет лишения свободы.