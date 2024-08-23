Движение трамваев в Одессе изменено: детали

Общественный транспорт в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С сегодняшнего дня, 23 августа, в Одессе временно изменили движение общественного транспорта из-за ремонтных работ в Киевском районе города. В частности, трамвай №13 будет остановлен, а маршрут трамвая №7 — изменен.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Смена движения трамваев в Одессе.

С 23 августа 19:00 до 24 августа 09:00 временно приостановлено движение трамвая №13.

Также изменили движение трамвая №7: оно будет курсировать от ул. Паустовского ко 2-й ст. Люстдорфская дорога.

В горсовете добавили, что 24 августа с 6:00 до окончания работ на площади Толбухина будут временно курсировать трамваи:

от 11-й ст. к 16-й ст. Люстдорфская дорога;

трамвай №27, курсирующий от Рыбпорта до Люстдорфа.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.