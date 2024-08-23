Лубинец взял под личный контроль на ситуацию по питанию в одной из психбольниц Одесщины

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал относительно питания в одной из психиатрических больниц Одесчины. Представители Офиса Уполномоченного провели срочную проверку заведения.

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram в пятницу, 23 августа.

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Результаты ревизии подтвердили наличие серьезных нарушений: условия содержания пациентов, включая военных, не соответствуют установленным стандартам. Омбудсмен уже направил соответствующие рекомендации в органы власти для решения выявленных проблем и держит ситуацию под собственным контролем.

"В ближайшее время будут приняты соответствующие управленческие решения, в частности, возможно привлечение к административной ответственности лиц, ответственных за питание, а также рассмотрение вопроса о перезаключении договоров с другим поставщиком", — говорится в сообщении.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Что предшествовало

21 августа боевой медик показал ужасные условия в психбольнице на Одесчине, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку.

На следующий день Министерство здравоохранения Украины отреагировало на скандал, связанный с ненадлежащими условиями пребывания пациентов в одной из психбольниц Одесской области. В ведомстве заявили, что комиссия уже работает над выяснением причин, по которым пациенты не были сразу размещены в помещениях медицинского учреждения с надлежащими условиями.

Также мы сообщали, что директор скандальной психбольницы в Одесской области заявил, что заведение не приспособлено для приема военнослужащих. Эти условия, в частности питание, рассчитаны на пациентов с расстройствами пищеварения, а отделение для реабилитации защитников вообще пришлось открывать в экстренном режиме.