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Лубінець відреагував на скандал із харчуванням в одній із психлікарень Одещини

23 серпня 2024 23:43
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Лубінець взяв під особистий контроль на ситуацію із харчування в одній із психлікарень Одещини
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував скандал щодо харчування в одній з психіатричних лікарень Одещини. Представники Офісу Уповноваженого провели термінову перевірку закладу.

Про це омбудсмен повідомив в  Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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Результати ревізії підтвердили наявність серйозних порушень: умови утримання пацієнтів, включаючи військових, не відповідають встановленим стандартам. Омбудсмен вже направив відповідні рекомендації до органів влади для вирішення виявлених проблем і тримає ситуацію під власним контролем.

"Найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником", — йдеться в повідомлені.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот
Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Що передувало

21 серпня бойовий медик показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування.

Наступного дня Міністерство охорони здоров'я України відреагувало на скандал, пов'язаний із неналежними умовами перебування пацієнтів у одній із психіатричних лікарень Одеської області. У відомстві заявили, що комісія вже працює над з'ясуванням причин, через які пацієнти не були одразу розміщені у приміщеннях медичного закладу з належними умовами.

Також ми повідомляли, що директор скандальної психлікарні в Одеській області, заклад не пристосований для прийому військовослужбовців. Ті умови, зокрема харчування, розраховані на пацієнтів із розладами травлення, а відділення для реабілітації захисників взагалі довелось відкривати в екстреному режимі.

 

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Одеса скандал харчування лікарні медики Одеська область військові Новини Одеси Дмитро Лубінець

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