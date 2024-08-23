ВМС ЗСУ врятували сім'ю, яку віднесло у відкрите море

Військовий моряк. Фото: ВМС ЗСУ

У п'ятницю, 23 серпня, екіпаж одного з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України врятував сім'ю, яку віднесло на понад дві морські милі від узбережжя Одещини. На надувному плавзасобі перебували четверо цивільних, серед яких була дитина.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook.

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За наданою інформацією, моряки оперативно виявили постраждалих, допомогли їм піднятися на борт катера, надали необхідну допомогу та безпечно доставили на суходіл.

У ВМС підкреслили, що на узбережжі Чорного моря досі зберігається підвищена мінна небезпека. Через війну до берега можуть прибиватися не лише морські міни, але й інші вибухонебезпечні предмети.

"Закликаємо громадян організовувати свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб", — йдеться в повідомлені.