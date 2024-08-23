ВМС ВСУ спасли семью, которую унесло в открытое море

Военный моряк. Фото: ВМС ВСУ

В пятницу, 23 августа, экипаж одного из катеров Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины спас семью, которую отнесло более двух морских мили от побережья Одесчины. На надувном плавсредстве находились четверо гражданских, среди которых был ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

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По предоставленной информации, моряки оперативно обнаружили пострадавших, помогли им подняться на борт катера, предоставили необходимую помощь и безопасно доставили на сушу.

В ВМС подчеркнули, что на побережье Черного моря по-прежнему сохраняется повышенная минная опасность. Из-за войны к берегу могут прибиваться не только морские мины, но и другие взрывоопасные предметы.

"Призываем граждан организовывать свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, на которых организовано дежурство спасательных служб", — говорится в сообщении.