На Воронцовском маяке в Одессе развевался флаг Украины — видео

Украинский флаг на Воронцовском маяке в Одессе. Фото: скриншот

Морские пограничники береговой охраны Украины вывесили на Воронцовском маяке в Одессе гигантский государственный флаг. Это одна из традиций, начатых военно-морскими силами страны.

Трогательные и эффектные кадры показали в пресс-службе ГПСУ в пятницу, 24 августа.

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Как отметили пограничники, такая традиция проходит ежегодно при организации ВМС Украины и инициативе общественной организации "Вишиванковий фестиваль". Длина полотнища 18 метров.

Развертывание флага на Воронцовском маяке. Источник: ГПСУ

"Сразу после развертывания, морской бриз символически придал флагу форму паруса. И мы уверены, что это хороший знак", — не скрывают эмоций стражи границы.

Заметим, что Воронцовский маяк — самый большой и самый известный маяк Одессы. В высоту он достигает 26 метров, тогда как самым высоким маяком Украины считается Аджигольский маяк, расположенный в открытом море близ Голой Пристани Херсонской области.