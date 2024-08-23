На Воронцовському маяку в Одесі замайорів прапор України — відео

Український прапор на Воронцовському маяку в Одесі. Фото: скриншот

Морські прикордонники берегової охорони України вивісили на Воронцовському маяку в Одесі велетенський державний прапор. Це одна з традицій, започаткованих військово-морськими силами країни.

Зворушливі та ефектні кадри показали у пресслужбі ДПСУ у п'ятницю, 24 серпня.

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Як зауважили прикордонники, така традиція проходить щороку за організації ВМС України та ініціативи громадської організації "Вишиванковий фестиваль". Довжина полотнища 18 метрів.

Розгортання прапора на Воронцовському маяку. Джерело: ДПСУ

"Одразу після розгортання, морський бриз символічно надав стягу форму вітрила. І ми впевнені, що це добрий знак", — не ховають емоцій вартові кордону.

Зауважимо, що Воронцовський маяк — найбільший та найвідоміший маяк Одеси. У висоту він сягає 26 метрів, тоді як найвищим маяком України рахується Аджигольський маяк, який розташований у відкритому морі поблизу Голої Пристані Херсонської області.