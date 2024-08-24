Громадський транспорт в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Станом на ранок, 24 серпня, рух трамвайних маршрутів площею Толбухіна, яка тепер має назву площа Трибуни героїв, відновлено. Міський транспорт курсує за звичною схемою.

Про це у суботу, 24 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Шановні пасажири! 7:20 рух трамвайних маршрутів площею Толбухіна відновлено", — йдеться у повідомленні міськради.

Які трамваї відновили рух

Так, рух відновив трамвай №13, його курсування вчора увечері тимчасово було призупинено.

Також трамвай №7: він міняв маршрут від вул. Паустовського до 2-ї ст. Люстдорфської дороги.

Окрім цього трамвай №27 знову курсує від Рибпорту до Люстдорфу.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Ремонтні роботи на площі Толбухіна

9 серпня, в Одесі стартували комплексні дорожні роботи на площі Толбухіна. Там планують виконати ремонт проїжджої частини, трамвайної колії та зовнішнього освітлення.

Роботи будуть виконуватися поетапно. Це дозволить уникнути повної зупинки руху автотранспорту та тролейбусів на переїзді площі Толбухіна у напрямку від кафе "Макдональдс" до супермаркету "Сільпо". Завершення всіх робіт планується наприкінці жовтня цього року.