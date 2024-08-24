В Одессе спасатели и добровольцы ликвидировали масштабный пожар на Балтской дороге

Спасатель из шланга поливает огонь водой. Фото: ГСЧС

Сегодня спасатели вместе с добровольцами и пожарными Национальной гвардии Украины боролись с масштабным пожаром в Пересыпском районе Одессы. Там горела сухая трава, мусор и камыши.

Об этом в субботу утром, 24 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Огонь охватил площадь в несколько гектаров

По информации спасателей, огонь охватил площадь 3,5 гектара , что создало серьезную угрозу распространению пожара. Борьба с огнем была значительно усложнена из-за отсутствия подъездных путей. На месте происшествия работали 5 единиц техники и 18 спасателей от ГСЧС, 1 единица техники и 3 работника от Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета, 1 единица техники и 4 добровольца от Ассоциации добровольных пожарных Украины, а также 1 единица техники и 5 военных от Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Спасатели при пожаре в Одессе. Фото: ГСЧС

Пожар длился четыре часа

Через четыре часа пожар был локализован и ликвидирован. Спасатели проводили проливку и разбор отдельных ячеек мусора во избежание повторного возгорания. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.