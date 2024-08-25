Россияне ночью повредили жилые дома в Николаевской области

Разрушенный дом в Николаеве. Фото иллюстративное: facebook/VitaliiKimODA/

В ночь на 25 августа в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. В результате падения сбитого дрона повреждено около 15 жилых домов.

Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Обстрел Николаевщины

По информации Кима, в ночь на 25 августа в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты восемь БпЛА типа "Shahed 131/136".

"В результате падения обломков в Николаевском районе повреждено около 15 жилых домов и хозяйственные постройки. Также возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет", — написал глава ОВА.

Россияне стреляли по Куцурубской громаде

Кроме этого, Виталий Ким сообщил, что вечером, 24 августа, в 22:17 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.