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Нічний обстріл Миколаївщини — пошкоджено близько 15 будинків

25 серпня 2024 10:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росіяни вночі пошкодили житлові будинки на Миколаївщині
Зруйнований будинок в Миколаєві. Фото ілюстративне: facebook/VitaliiKimODA/
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Унаслідок падіння збитого дрона пошкоджено близько 15 житлових будинків.

Про це у неділю, 25 серпня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

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Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Обстріл Миколаївщини

За інформацією Кіма, у ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БпЛА типу "Shahed 131/136". 

"Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчі споруди. Також виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає", — написав очільник ОВА.

Росіяни стріляли по Куцурубській громаді

Окрім цього, Віталій Кім повідомив, що увечері, 24 серпня, о 22:17 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

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