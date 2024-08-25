Росіяни вночі пошкодили житлові будинки на Миколаївщині

Нічний обстріл Миколаївщини — пошкоджено близько 15 будинків
У ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Унаслідок падіння збитого дрона пошкоджено близько 15 житлових будинків.
Про це у неділю, 25 серпня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Обстріл Миколаївщини
За інформацією Кіма, у ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БпЛА типу "Shahed 131/136".
"Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчі споруди. Також виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає", — написав очільник ОВА.
Росіяни стріляли по Куцурубській громаді
Окрім цього, Віталій Кім повідомив, що увечері, 24 серпня, о 22:17 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
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