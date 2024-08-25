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Одесса остается главной целью Путина, — нардеп Гончаренко

25 августа 2024 10:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Алексей Гончаренко: Россия не отказывается от плана захвата Одессы
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: facebook/alexeygoncharenko
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Россия не потеряла желания захватить Одессу и продолжает рассматривать юг Украины как стратегически важный регион. Контроль над городом позволит РФ значительно расширить свои возможности на глобальном уровне.

Об этом в пятницу, 23 августа, в интервью изданию "Украинская правда" заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Одесса — цель номер один

По словам Гончаренко, Россия продолжает рассматривать Одессу как одну из главных целей своей агрессии против Украины. По его мнению, стратегическое значение Одессы заключается не только в ее географическом положении, но и в возможности контроля над югом Украины, включая выход к Черному морю и доступ к Приднестровью.

"Я считаю, что Одесса — это цель номер один для Путина. Раньше я думал, что для него была цель номер один Киев, а Одесса номер два. Я думаю, что он понял, что Киев это даже теоретически невозможно. А Одесса для него это, потому что это геополитика, это море", — сказал нардеп.

Российская Федерация, которая давно является одним из крупнейших игроков на мировом энергетическом и продовольственном рынке, стремится усилить свое влияние, захватив украинские порты, говорит политик. Контроль над Одессой позволит России значительно расширить свои возможности на глобальном уровне, став господствующим игроком на рынке продовольствия.

"Это не просто выход к морю, это угроза Румынии и контроль над всей Северной частью. Это безопасность для Черноморского флота РФ", — добавил Алексей Гончаренко.

Борьба за Одессу будет длиться долго

Однако, благодаря усилиям Вооруженных Сил Украины, российские войска были остановлены на правом берегу Днепра, что сделало невозможным реализацию этих планов в текущем этапе войны. Несмотря на это, Алексей Гончаренко говорит, что угроза России остается актуальной, пока существует Российская империя в ее нынешнем виде.

"Пока существует Российская империя, юг Украины будет оставаться основной мишенью для Кремля", — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что борьба за Одессу может продолжаться еще долго.

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