Нардепа Гончаренка засудили до позбавлення волі: рішення суду РФ

Гончаренко у Верховній Раді. Фото: скриншот

Нардепа від Одещини Олексія Гончаренка заочно засудили до десяти років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив суд міста Москви, проте що саме стало причиною кримінального переслідування народного депутата, наразі невідомо.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на суд.

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Вирок для Гончаренка

Згідно з вироком, перші три роки Гончаренко начебто має провести у в'язниці, а решту сім років — у колонії загального режиму. Також депутату суд окупантів заборонив адмініструвати вебсайти протягом трьох років.

Рішення московського суду. Фото: скриншот.

Гончаренка в Росії визнали винним у поширенні так званих військових "фейків" з мотивів політичної ненависті (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ), виправданні тероризму (ч. 2 ст.і 205.2 КК РФ) та розпалюванні ненависті із загрозою насильства (пункт "а" ч. 2 ст.282 КК РФ).

Намагались прослухати Гончаренка

Нагадаємо, що Олексій Гончаренко заявив, що в його квартирі намагалися встановити "жучок". Згодом поліція відкрила кримінальне провадження та влаштувала обшуки у помешканні нардепа.

Рішення Нацполіції. Фото: скриншот

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