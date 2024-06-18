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Вирок для Гончаренка — суд РФ засудив нардепа з Одеси

18 червня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нардепа Гончаренка засудили до позбавлення волі: рішення суду РФ
Гончаренко у Верховній Раді. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Нардепа від Одещини Олексія Гончаренка заочно засудили до десяти років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив суд міста Москви, проте що саме стало причиною кримінального переслідування народного депутата, наразі невідомо.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на суд.

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Вирок для Гончаренка

Згідно з вироком, перші три роки Гончаренко начебто має провести у в'язниці, а решту сім років — у колонії загального режиму. Також депутату суд окупантів заборонив адмініструвати вебсайти протягом трьох років.

Суд Москви засудив Гончаренка на 10 років
Рішення московського суду. Фото: скриншот.

Гончаренка в Росії визнали винним у поширенні так званих військових "фейків" з мотивів політичної ненависті (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ), виправданні тероризму (ч. 2 ст.і 205.2 КК РФ) та розпалюванні ненависті із загрозою насильства (пункт "а" ч. 2 ст.282 КК РФ). 

Намагались прослухати Гончаренка

Нагадаємо, що Олексій Гончаренко заявив, що в його квартирі намагалися встановити "жучок". Згодом поліція відкрила кримінальне провадження та влаштувала обшуки у помешканні нардепа. 

Провадження по справі Гончаренка
Рішення Нацполіції. Фото: скриншот

Інші новини про народних депутатів 

Ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру дружині колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова. Йдеться про Інесу Маркову, яка сприяє російській агресії проти України. Її нерухомість в Одесі, вартістю понад 250 млн грн, була арештована.

Також ми повідомляли, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини

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Новини Одеси
Олексій Гончаренко

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