Інеса Маркова отримала підозру про державну зраду

Інесі Марковій оголосили про підозру у держзраді. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України повідомила про підозру дружині колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова. Йдеться про Інесу Маркову, яка сприяє російській агресії проти України. Її нерухомість в Одесі, вартістю понад 250 млн грн, була арештована.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Інеса Маркова є співвласницею російської ІТ-компанії, що займається розробкою програмного забезпечення для бойової авіації Росії. У 2014 році жінка разом зі своїм чоловіком, Ігорем Марковим, виїхала до Москви, де вони переховуються від українського правосуддя та активно сприяють війні РФ проти України.

До повномасштабного вторгнення РФ, Маркова заснувала в Росії "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем", співзасновником якого є підсанкційний російський співак Григорій Лепс. За замовленням корпорації "Ростех", компанія розробляє бортові системи для російських бойових гелікоптерів КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець". З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ, компанія поставила програмні продукти на суму понад 100 млн рублів до російських окупаційних угруповань.

Що загрожує

Суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі, загальною вартістю понад 250 млн грн. Інесі Маркові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У травні 2023 року СБУ також повідомила Ігорю Маркову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, включаючи державну зраду. Подружжю загрожує довічне позбавлення волі.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що в Одесі суд визнав винним у держзраді колишнього командира корвета "Тернопіль". Наразі "перебіжчик" працює на користь ворога та воює проти України.

Окрім цього, 15 років тюрми отримав одесит, який до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, підтримуючи кремлівський режим. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України.