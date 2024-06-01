Воює проти України — одесит присягнув на вірність агресору
В Одесі суд визнав винним у держзраді колишнього командира корвета "Тернопіль". Наразі "перебіжчик" працює на користь ворога та воює проти України.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.
Деталі справи
За даними слідства, у 2014 році, після захоплення російськими окупантами військової частини в Севастополі та корвета "Тернопіль", Максим Ємельяненко, єдиний з усього екіпажу присягнув на вірність агресору. На той час він був капітан ІІІ рангу. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний", де обіймає посаду помічника командира.
Яке покарання
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів, щоб повідомити Ємельяненку про підозру в державній зраді. Обвинуваченого заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за статтею ч. 1 ст. 111 КК України.
Інші випадки зрадництва на Одещині
Нагадаємо, одесит до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, підтримуючи кремлівський режим. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.
Також ми писали, що майже пів року експоліцейський збирав та передавав інформацію спецслужбам держави-окупанта. Прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника МВС України за фактом державної зради.
Додамо, колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан активно співпрацював з країною-агресоркою, за що йому заочно прокурори повідомили про підозру. Тарпан передав Москві колекцію раритетних автівок, які росіяни використовували з метою пропаганди величі країни-агресорки.
Читайте Новини.LIVE!