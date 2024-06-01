Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Воює проти України — одесит присягнув на вірність агресору arrow

Воює проти України — одесит присягнув на вірність агресору

1 червня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Воює проти України — одесит присягнув на вірність агресору
Одесит Максим Ємельяненко, перейшов на бік агресора. Фото: ДБР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі суд визнав винним у держзраді колишнього командира корвета "Тернопіль". Наразі "перебіжчик" працює на користь ворога та воює проти України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у 2014 році, після захоплення російськими окупантами військової частини в Севастополі та корвета "Тернопіль", Максим Ємельяненко, єдиний з усього екіпажу присягнув на вірність агресору. На той час він був капітан ІІІ рангу. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний", де обіймає посаду помічника командира. 

Яке покарання 

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів, щоб повідомити Ємельяненку про підозру в державній зраді. Обвинуваченого заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за статтею ч. 1 ст. 111 КК України.

Інші випадки зрадництва на Одещині

Нагадаємо, одесит до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, підтримуючи кремлівський режим. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.

Також ми писали, що майже пів року експоліцейський збирав та передавав інформацію спецслужбам держави-окупанта. Прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника МВС України за фактом державної зради.

Додамо, колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан активно співпрацював з країною-агресоркою, за що йому заочно прокурори повідомили про підозру. Тарпан передав Москві колекцію раритетних автівок, які росіяни використовували з метою пропаганди величі країни-агресорки. 

Одеса
Кримінал
держзрада
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей