Воює проти України — одесит присягнув на вірність агресору

Одесит Максим Ємельяненко, перейшов на бік агресора. Фото: ДБР

В Одесі суд визнав винним у держзраді колишнього командира корвета "Тернопіль". Наразі "перебіжчик" працює на користь ворога та воює проти України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

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Деталі справи

За даними слідства, у 2014 році, після захоплення російськими окупантами військової частини в Севастополі та корвета "Тернопіль", Максим Ємельяненко, єдиний з усього екіпажу присягнув на вірність агресору. На той час він був капітан ІІІ рангу. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний", де обіймає посаду помічника командира.

Яке покарання

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів, щоб повідомити Ємельяненку про підозру в державній зраді. Обвинуваченого заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за статтею ч. 1 ст. 111 КК України.

Інші випадки зрадництва на Одещині

Нагадаємо, одесит до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, підтримуючи кремлівський режим. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.

Також ми писали, що майже пів року експоліцейський збирав та передавав інформацію спецслужбам держави-окупанта. Прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника МВС України за фактом державної зради.

Додамо, колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан активно співпрацював з країною-агресоркою, за що йому заочно прокурори повідомили про підозру. Тарпан передав Москві колекцію раритетних автівок, які росіяни використовували з метою пропаганди величі країни-агресорки.