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Передав Росії автопарк елітних машин — одеському ексдепутату повідомли про підозру у держзраді

24 квітня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Передав Росії автопарк елітних машин — одеському ексдепутату повідомли про підозру у держзраді
Руслан Тарпан звинувачений у державній зраді за співпрацю з ворогом. Фото: Руслан Тарпан
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан активно співпрацював з країною-агресоркою, за що йому заочно прокурори повідомили про підозру. Тарпан передав Москві колекцію раритетних автівок, які росіяни використовували з метою пропаганди величі країни-агресорки. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Ексдепутат Одеської міськради Руслан Тарпан передав росіянам колекцію раритетних автівок для для виставки "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клуба федеральної служби охорони російської федерації" у Москві.

Автівки Тарпана спецслужби РФ використовували в цілях пропаганди. Вони формували культ величі Росії, начебто позитивного ставлення громадян до влади та силових структур. За співпрацю з окупантами Тарпан був нагороджений грамотою від генерала ФСО РФ, а також постійно отримував схвалення політичної еліти ворога. 
 

Ексдепутат Одеської міськради Тарпан нагороджений грамотою Росії.
Грамота, яку видали Тарпану. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що Тарпан передав Росії

До переданої колекції увійшли колекційні автомобілі: 

  • ПАКАРД TWELVE, 1936 року, 
  • ЗИС 110 Б, 1947 року, 
  • ЗИЛ 111А, 1966 року, 
  • ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 року, 
  • ЗИС 115, 1953 року, 
  • ЗИЛ 41051, 1985 року, 
  • ЗИЛ 41041, 1998 року.  
    Тарпан передав Москві елітну машину
    Автівка, яку Тарпан передав для виставки у Москві. Фото: Одеська обласна прокуратура
    Тарпан передав для виставки у Москві елітний автомобіль
    Одна з автівок, що Тарпан передав Москві. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Колишньому депутату Одеської міськради заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років. 

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Раніше ми писали, що прихильник "руського миру" працював на представників спецлужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Також ми повідомляли, що спецслужбовці затримали чоловіка, який народився в Одеській області, проте ще до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.

Одеса
росіяни
Одеська область
місцеві депутати
прокуратура
держзрада
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