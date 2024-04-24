Передал России автопарк элитных машин — одесскому экс-депутату сообщили о подозрении в госизмене

Руслан Тарпан обвинен в государственной измене за сотрудничество с врагом. Фото: Руслан Тарпан

Бывший депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан активно сотрудничал со страной-агрессоркой, за что ему заочно прокуроры сообщили о подозрении. Тарпан передал Москве коллекцию раритетных автомобилей, которые россияне использовали для пропаганды величия страны-агрессорки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Эксдепутат Одесского горсовета Руслан Тарпан передал россиянам коллекцию раритетных автомобилей для выставки "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба федеральной службы охраны российской федерации" в Москве.

Автомобили Тарпана спецслужбы РФ использовали в целях пропаганды. Они формировали культ величия России, как положительного отношения граждан к власти и силовым структурам. За сотрудничество с кафирами Тарпан был награжден грамотой от генерала ФСО РФ, а также постоянно получал одобрение политической элиты врага.

Грамота, выданая Тарпану. Фото: Одесская областная прокуратура

Что Тарпан передал России

В переданную коллекцию вошли коллекционные автомобили:

ПАКАРД TWELVE, 1936 года,

ЗИС 110 Б, 1947 года,

ЗИЛ 111А, 1966 года,

ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 года,

ЗИС 115, 1953 года,

ЗИЛ 41051, 1985 года,

ЗИЛ 41041, 1998г. Автомобиль, который Тарпан передал для выставки в Москве. Фото: Одесская областная прокуратура Один из автомобилей, который Тарпан передал Москве. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Бывшему депутату Одесского горсовета заочно уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Ранее мы писали, что поклонник "русского мира" работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Также мы сообщали, что спецслужбы задержали мужчину, который родился в Одесской области, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателя 15 лет тюрьмы.