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Передал России автопарк элитных машин — одесскому экс-депутату сообщили о подозрении в госизмене

24 апреля 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Передал России автопарк элитных машин — одесскому экс-депутату сообщили о подозрении в госизмене
Руслан Тарпан обвинен в государственной измене за сотрудничество с врагом. Фото: Руслан Тарпан
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бывший депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан активно сотрудничал со страной-агрессоркой, за что ему заочно прокуроры сообщили о подозрении. Тарпан передал Москве коллекцию раритетных автомобилей, которые россияне использовали для пропаганды величия страны-агрессорки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Эксдепутат Одесского горсовета Руслан Тарпан передал россиянам коллекцию раритетных автомобилей для выставки "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба федеральной службы охраны российской федерации" в Москве.

Автомобили Тарпана спецслужбы РФ использовали в целях пропаганды. Они формировали культ величия России, как положительного отношения граждан к власти и силовым структурам. За сотрудничество с кафирами Тарпан был награжден грамотой от генерала ФСО РФ, а также постоянно получал одобрение политической элиты врага.

Эксдепутат Одесского горсовета Тарпан награжден грамотой России.
Грамота, выданая Тарпану. Фото: Одесская областная прокуратура

Что Тарпан передал России

В переданную коллекцию вошли коллекционные автомобили:

  • ПАКАРД TWELVE, 1936 года,
  • ЗИС 110 Б, 1947 года,
  • ЗИЛ 111А, 1966 года,
  • ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 года,
  • ЗИС 115, 1953 года,
  • ЗИЛ 41051, 1985 года,
  • ЗИЛ 41041, 1998г.
    Тарпан передал Москве элитную машину
    Автомобиль, который Тарпан передал для выставки в Москве. Фото: Одесская областная прокуратура
    Тарпан передал для выставки в Москве элитный автомобиль
    Один из автомобилей, который Тарпан передал Москве. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Бывшему депутату Одесского горсовета заочно уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Ранее мы писали, что поклонник "русского мира" работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Также мы сообщали, что спецслужбы задержали мужчину, который родился в Одесской области, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателя 15 лет тюрьмы.

Одесса
россияне
Одесская область
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госизмена
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