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Воюет против Украины — одессит присягнул на верность агрессору

1 июня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Воюет против Украины — одессит присягнул на верность агрессору
Одессит Максим Емельяненко перешел на сторону агрессора. Фото: ДБР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе суд признал виновным в госизмене бывшего командира корвета "Тернополь". В настоящее время "перебежчик" работает в пользу врага и воюет против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

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Детали дела

По данным следствия, в 2014 году, после захвата российскими оккупантами воинской части в Севастополе и корвета "Тернополь", Максим Емельяненко, единственный из всего экипажа присягнул на верность агрессору. К тому времени он был капитан III ранга. В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил РФ на сторожевом корабле "Ладный", где занимает должность помощника командира.

Какое наказание

Следователи Государственного бюро расследований совместно с киберполицией собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить Емельяненко о подозрении в государственной измене. Обвиняемый заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по статье ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Другие случаи предательства в Одесской области

Напомним, одессит к началу полномасштабного вторжения переехал в Россию, поддерживая кремлевский режим. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателя 15 лет тюрьмы.

Также мы писали, что около полугода эксполицейский собирал и передавал информацию спецслужбам государства-оккупанта. Прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника МВД Украины по факту государственной измены.

Добавим, бывший депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан активно сотрудничал со страной-агрессором, за что ему заочно прокуроры сообщили о подозрении. Тарпан передал Москве коллекцию раритетных автомобилей, которые россияне использовали для пропаганды величия России.

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