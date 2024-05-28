Посадовець одеського ТЦК та СП відправлений під варту — слідство триває

В Одесі відправлений у СІЗО посадовець ТЦК та СП за хабарництво. Фото: ДБР

Посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, якого підозрюють в організації масштабної схеми уникнення мобілізації, відправили на два місяці в СІЗО. Слідство триває, а фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в ДБР.

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У чому підозрюється

Начальник відділу Приморського районного ТЦК та СП в Одесі незаконно втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". З липня 2023 року він фіктивно зробив непридатними для військової служби 138 чоловіків. Вартість такої послуги становила від 4,5 до 7 тисяч доларів. Таким чином, підозрюваний міг заробити щонайменше один мільйон доларів.

Що загрожує

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою підозрюваного на два місяці. Також визначена сума застави — 242 240 гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Випадки заробітку на ухилянтах на Одещині

Ми писали раніше, що в Одесі викрили медичних працівників, які сприяли втечі ухилянтів закордон. Вони виготовляли документи для призовників, згідно з якими останні вважалися непридатними та могли виїхати за межі України.

Також ми повідомляли, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 тисяч доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі.