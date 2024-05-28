Чиновник одесского ТЦК и СП отправлен под стражу — следствие продолжается

В Одессе отправлено в СИЗО должностное лицо ТЦК и СП за взяточничество. Фото: ГБР

Чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, подозреваемого в организации масштабной схемы избегания мобилизации, отправили на два месяца в СИЗО. Следствие продолжается, а фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в ГБР.

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В чем подозревается

Начальник отдела Приморского районного ТЦК и СП в Одессе незаконно вмешивался в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег". С июля 2023 года он фиктивно сделал непригодными для военной службы 138 мужчин. Стоимость такой услуги составила от 4,5 до 7 тысяч долларов. Таким образом, подозреваемый мог заработать не менее одного миллиона долларов.

Что угрожает

Суд принял решение о содержании под стражей подозреваемого на два месяца. Также определена сумма залога — 242 240 гривен.

Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Случаи заработка на уклонистах в Одесской области

Мы писали ранее, что в Одессе разоблачили медицинских работников, способствовавших бегству уклонистов заграницу. Они производили документы для призывников, согласно которым последние считались непригодными и могли уехать за пределы Украины.

Также мы сообщали, что украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 тысяч долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.