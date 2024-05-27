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Заробив на ухилянтах понад мільйон доларів — викрили посадовця одеського ТЦК та СП

27 травня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заробив на ухилянтах понад мільйон доларів — викрили посадовця одеського ТЦК та СП
В Одесі викрили працівника ТЦК та СП. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Посадовця одного з одеських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) викрили у масштабній схемі допомозі ухилянтам. Чоловік на призовниках, які не хотіли служити, заробив понад мільйон доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі діяльності

Начальник відділу Приморського районного ТЦК та СП в Одесі незаконно втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Він вносив зміни до даних 138 військовозобов’язаних, фіктивно роблячи їх непридатними для військової служби. Послуги ухилянтам коштували від 4 500 до 7 000 доларів. Загалом зловмисник заробив близько 1 300 000 доларів, надаючи такий "сервіс" призовникам.

Наразі ДБР встановило усіх осіб, які скористалися схемою. Частина з них вже встигла виїхати за кордон. Ухилянтів, які залишились на території України, доставили до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав Збройних сил України.

Яке покарання

Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Випадки заробітку на ухилянтах на Одещині

Ми писали раніше, що в Одесі викрили медичних працівників, які сприяли втечі ухилянтів закордон. Вони виготовляли документи для призовників, згідно з якими останні вважалися непридатними та могли виїхати за межі України. 

Також ми повідомляли, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі. 

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