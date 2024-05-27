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Заработал на уклонистах более миллиона долларов — разоблачили чиновника одесского ТЦК и СП

27 мая 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Заработал на уклонистах более миллиона долларов — разоблачили чиновника одесского ТЦК и СП
В Одессе разоблачили работников ТЦК и СП. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Чиновника одного из одесских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) разоблачили в масштабной схеме помощи уклонистам. Мужчина на призывниках, которые не хотели служить, заработал более миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Детали деятельности

Начальник отдела Приморского районного ТЦК и СП в Одессе незаконно вмешивался в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберіг". Он вносил изменения в данные 138 военнообязанных, фиктивно делая их непригодными для военной службы. Услуги уклонистам стоили от 4 500 до 7 000 долларов. В общей сложности злоумышленник заработал около 1 300 000 долларов, предоставляя такой "сервис" призывникам.

В настоящее время ГБР установило всех лиц, воспользовавшихся схемой. Часть из них уже успела уехать за границу. Оставшихся на территории Украины уклонистов доставили в центр комплектования для обновления данных и последующей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Какое наказание

Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Случаи заработка на уклонистах в Одесской области

Мы писали ранее, что в Одессе разоблачили медицинских работников, способствовавших бегству уклонистов заграницу. Они производили документы для призывников, согласно которым последние считались непригодными и могли уехать за пределы Украины.

Также мы сообщали, что украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 000 долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — теперь им грозит лишение свободы.

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