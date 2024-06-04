Инесса Маркова получила подозрение о государственной измене

Инессе Марковой объявили о подозрении в госизмене. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении супруге бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов" Игоря Маркова. Речь идет об Инессе Марковой, способствующей российской агрессии против Украины. Ее недвижимость в Одессе стоимостью более 250 млн грн была арестована.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Инесса Маркова является совладелицей российской ИТ-компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для боевой авиации России. В 2014 году женщина вместе со своим мужем Игорем Марковым уехала в Москву, где они скрываются от украинского правосудия и активно способствуют войне РФ против Украины.

До полномасштабного вторжения РФ Маркова основала в России "Инженерный центр информационно-аналитических систем", соучредителем которого является подсанкционный российский певец Григорий Лепс. По заказу корпорации "Ростех", компания разрабатывает бортовые системы для российских боевых вертолетов КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". С момента начала полномасштабного вторжения РФ компания поставила программные продукты на сумму более 100 млн рублей к российским оккупационным группировкам.

Что угрожает

Суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе общей стоимостью более 250 млн. грн. Инессе Марку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В мае 2023 года СБУ также сообщила Игорю Маркову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену. Супругам грозит пожизненное лишение свободы.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что в Одессе суд признал виновным в госизмене бывшего командира корвета "Тернополь". В настоящее время "перебежчик" работает в пользу врага и воюет против Украины.

Кроме этого, 15 лет тюрьмы получил одессит, который к началу полномасштабного вторжения переехал в Россию, поддерживая кремлевский режим. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины.