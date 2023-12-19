Справа нардепа Гончаренка — поліція відкрила кримінальне провадження

Гончаренко у Верховній Раді. Фото: Прямий канал

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо справи нардепа з Одеси Олексія Гончаренка. Йдеться про інцидент з розміщенням прослуховуючих пристроїв та обшуків у його будинку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп.

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За його словами, провадження відкрили згідно з 1 частиною статті 182 (Порушення недоторканності приватного життя). Наразі вже ведеться досудове розслідування.

"Я дивлюсь, що прослуховуючі засоби зараз дуже популярна тема, враховуючи, що позавчора такі засоби знайшли в кабінеті Залужного. Що відбувається?" — написав Гончаренко.

Рішення Нацполіції. Фото: скриншот

Зазначимо, що заяву до поліції нардеп написав 27 листопада, на наступний день після обшуків.

У Гончаренка намагалися встановити "жучок"

Нагадаємо, 26 листопада народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" заявив, що в його квартирі намагалися встановити прослуховуючий пристрій. За його словами, таку спробу зробив співробітник СБУ.

На наступний день Олексій Гончаренко написав звернення на ім'я очільників СБУ, Генпрокурора та директора ДБР. Народний обранець вимагає встановити законність обшуків, які напередодні проходили у його квартирі.

Також ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обрала запобіжний захід колишньому меру Одеси. Олексія Костусєва підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".