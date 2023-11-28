Наслідки обшуків — нардеп з Одеси Гончаренко написав заяву до СБУ

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: Європейська солідарність

Нардеп України родом з Одеси Олексій Гончаренко написав звернення, на ім'я очільників СБУ, Генпрокурора та директора ДБР. Народний обранець вимагає встановити законність обшуків, які напередодні проходили у його квартирі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп.

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"Відповідно до закону дозвіл на обшуки чи будь-які інші слідчі дії щодо народного депутата можуть бути лише з дозволу слідчого судді на підставі клопотання, погодженого Генеральним прокурором", — написав Гончаренко.

Звернення нардепа Гончаренка. Фото: ГОНЧАРЕНКО

У Гончаренка вдома намагалися встановити прослуховуючий пристрій

Гончаренко розповів, що співробітник СБУ прийшов до нього під виглядом співробітника інтернет-провайдера, аби полагодити інтернет, що зламався. Проте коли нардеп зателефонував до компанії, виявилося, що вони нікого не відправляли, він викликав поліцію.

Нагадаємо, вчора Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" заявив, що в його квартирі намагалися встановити прослуховуючий пристрій. За його словами, таку спробу зробив співробітник СБУ.

Також ми писали, що народного депутата Андрія Одарченка викрили правоохоронці НАБУ та САП на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.