Последствия обысков — нардеп из Одессы Гончаренко написал заявление в СБУ

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: Европейская солидарность

Нардеп Украины родом из Одессы Алексей Гончаренко написал обращение на имя руководителей СБУ, Генпрокурора и директора ДБР. Народный избранник требует установить законность обысков, проходивших накануне в его квартире.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп.

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"Согласно закону разрешение на обыски или какие-либо другие следственные действия в отношении народного депутата могут быть только с разрешения следственного судьи на основании ходатайства, согласованного Генеральным прокурором", — написал Гончаренко.

Обращение нардепа Гончаренко. Фото: ГОНЧАРЕНКО

У Гончаренко дома пытались установить прослушивающее устройство

Гончаренко рассказал, что сотрудник СБУ пришел к нему под видом сотрудника интернет-провайдера, чтобы починить сломавшийся интернет. Однако, когда нардеп позвонил в компанию, оказалось, что они никого не отправляли, он вызвал полицию.

Напомним, вчера Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" заявил, что в его квартире пытались установить прослушивающее устройство. По его словам, такую попытку предпринял сотрудник СБУ.

Также мы писали, что народный депутат Андрей Одарченко разоблачен правоохранителями НАБУ и САП на попытке подкупа председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.