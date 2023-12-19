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Дело нардепа Гончаренко — полиция открыла уголовное производство

19 декабря 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело нардепа Гончаренко — полиция открыла уголовное производство
Гончаренко в Верховной Раде Фото: Прямой канал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Полиция открыла уголовное производство по делу нардепа из Одессы Алексея Гончаренко. Речь идет об инциденте с размещением прослушивающих устройств и обысков в его доме.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп.

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По его словам, производство было открыто согласно 1 части статьи 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Пока уже ведется досудебное расследование.

"Я смотрю, что прослушивающие средства сейчас очень популярная тема, учитывая, что позавчера такие средства нашли в кабинете Залужного. Что происходит?" — написал Гончаренко.

Решения Нацполиции. Фото: скриншот

Отметим, что заявление в полицию нардеп написал 27 ноября на следующий день после обысков.

У Гончаренко пытались установить "жучок"

Напомним, 26 ноября народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" заявил, что в его квартире пытались установить прослушивающее устройство. По его словам, такую попытку предпринял сотрудник СБУ.

На следующий день Алексей Гончаренко написал обращение на имя глав СБУ, Генпрокурора и директора ДБР. Народный избранник требует установить законность обысков, проходивших накануне в его квартире.

Также мы писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) избрала меру пресечения бывшему мэру Одессы. Алексея Костусева подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

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