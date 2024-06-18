Нардеп Гончаренко приговорен к лишению свободы: решение суда РФ

Гончаренко в Верховной Раде Фото: скриншот

Нардепа от Одесчины Алексея Гончаренко заочно приговорили к десяти годам лишения свободы. Такое решение принял суд города Москвы, однако, что именно стало причиной уголовного преследования народного депутата, пока неизвестно.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на суд.

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Приговор для Гончаренко

Согласно приговору, первые три года Гончаренко якобы должен провести в тюрьме, а остальные семь лет — в колонии общего режима. Также депутату суд оккупантов запретил администрировать вебсайты в течение трех лет.

Решение столичного суда. Фото: скриншот.

Гончаренко в России признали виновным в распространении так называемых военных "фейков" по мотивам политической ненависти (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), оправдании терроризма (ч. 2 ст. и 205.2 УК РФ) и разжигании ненависти с угрозой насилия (пункт "а" ч. 2 ст.282 УК РФ).

Пытались прослушать Гончаренко

Напомним, что Алексей Гончаренко заявил, что в его квартире пытались установить "жучок". Впоследствии полиция открыла уголовное дело и устроила обыски в доме нардепа.

Решения Нацполиции. Фото: скриншот.

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