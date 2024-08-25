Олексій Гончаренко: Росія не відмовляється від плану захоплення Одеси

Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: facebook/alexeygoncharenko

Росія не втратила бажання захопити Одесу та продовжує розглядати південь України як стратегічно важливий регіон. Контроль над містом дозволить РФ значно розширити свої можливості на глобальному рівні.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Одеса — ціль номер один

За словами Гончаренка, Росія продовжує розглядати Одесу як одну з головних цілей своєї агресії проти України. На його думку, стратегічне значення Одеси полягає не лише у її географічному положенні, а й у можливості контролю над півднем України, включно з виходом до Чорного моря та доступом до Придністров’я.

"Я вважаю що Одеса — це ціль номер один для Путіна. Раніше я думав, що для нього була ціль номер один Київ, а Одеса номер два. Я думаю, що він зрозумів що Київ це навіть теоретично неможливо. А Одеса для нього це, тому що це геополітика, це море", — сказав нардеп.

Російська Федерація, яка вже давно є одним з найбільших гравців на світовому енергетичному та продовольчому ринку, прагне посилити свій вплив, захопивши українські порти, каже політик. Контроль над Одесою дозволить Росії значно розширити свої можливості на глобальному рівні, ставши панівним гравцем на ринку продовольства.

"Це не просто вихід до моря, це загроза Румунії контроль над всією Північною частиною. Це безпека для Чорноморського флоту РФ", — додав Олексій Гончаренко.

Боротьба за Одесу триватиме довго

Однак, завдяки зусиллям Збройних Сил України, російські війська були зупинені на правому березі Дніпра, що унеможливило реалізацію цих планів у поточному етапі війни. Попри це, Олексій Гончаренко каже, що загроза з боку Росії залишається актуальною, доки існує Російська імперія у її нинішньому вигляді.

"Поки існує Російська імперія, південь України залишатиметься основною мішенню для Кремля", — сказав нардеп.

Він наголосив, що боротьба за Одесу може тривати ще довго.