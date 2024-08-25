У Миколаєві частина міста залишиться без водопостачання на понад три доби через ремонтні роботи

Понад три доби без води — у Миколаєві відключать водопостачання
Відсьогодні й по 28 серпня частина Миколаєва залишиться без централізованого водопостачання. Ця ситуація торкнеться кількох десятків вулиць. Причина — необхідність проведення масштабних ремонтних робіт на водогоні.
Про це 22 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомило КП "Миколаївводоканал".
Відключення води в Миколаєві
У відомстві уточнили, що з 18:00 25 серпня до 20:00 28 серпня буде припинено водопостачання в частині міста, яка охоплює квадрат вулиць від 3-ї Слобідської до 8 Березня та від Чкалова до Заводської. До цього периметру входять також вулиці Млинна, Новосільська, Дмитрієва, Богоявленська, Лєскова, Радісна, Левадівська та провулок Суднобудівників.
Де набрати воду у Миколаєві
Зазначимо, що напочатку року у 12 закладах освіти Миколаєві облаштували свердловини, аби містяни могли набрати воду безплатно.
- Миколаївський класичний ліцей
- Миколаївський ліцей ім. О. Ольжича
- Миколаївський економічний ліцей № 1
- Миколаївський ліцей № 2
- Миколаївська гімназія № 11
- Миколаївська гімназія № 36
- Миколаївський ліцей № 38
- Миколаївський ліцей № 41
- Миколаївський ліцей № 42
- Миколаївський ліцей № 55
- ЗЗСО № 56
- ЗЗСО № 57
Що з водою у Миколаєві
Питна вода у кранах Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року після того, як російські війська пошкодили водогін Дніпро–Миколаїв. Відтоді у місті тече лише технічна вода. Очікується, що централізоване постачання питної води у Миколаєві буде відновлено не раніше літа 2025 року.
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