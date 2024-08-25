Масовий вихід смугастих равликів на узбережжя Тузлівських лиманів: унікальне природне явище

Равлики на узбережжі. Фото: Іван Русєв

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" спостерігається масовий вихід австрійських смугастих равликів. Ці наземні молюски, відомі своїм поліхроматизмом і здатністю адаптуватися до засолених луків і степів, зараз активно з'являються на поверхні, особливо після дощів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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Повідомлення Івана Русєва. Фото: скриншот

Вихід равликів на поверхню

За його словами, це рідкісне і надзвичайне природне явище. Ці молюски населяють природні біотопи засолених луків і степів природного парку, а їх чисельність сягає мільйонів.

"Вдень його побачити можна рідко, особливо у спекотну погоду. Виходить він "на полювання" ввечері, вночі й найактивніший у ранні ранкові години. Але після дощів, молоді молюски швидко обстежують стебла різних трав, серед яких найбільш "смачними" є піреї", — написав еколог.

Який вигляд мають равлики

Іван Русєв каже, що особливо цікаво, що ці молюски мають кілька колірних різновидів, що надає їхнім популяціям додаткового різноманіття. В одній популяції можуть зустрічатися як особини з п'ятьма темними смугами на світлому фоні, так і з п'ятьма світло-коричневими смугами та світлою ногою.

Смугастий равлик. Фото: Іван Русєв

Розмноження равликів

Цей вид є гермафродитом і відкладає яйця наприкінці липня або на початку серпня, закопуючи їх у вологий ґрунт на глибину 2-4 см. За життя, що триває близько трьох років, равлики піднімаються по стеблах рослин і навіть по стовбурах дерев. Після дощів можна спостерігати сотні молюсків на одному квадратному метрі, як молодих, так і дорослих.